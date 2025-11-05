Fiorentina, Galloppa: "Il dopo Pioli? Vi dico cosa mi ha chiesto la società e come ho trovato lo spogliatoio"

La Fiorentina arriva alla terza giornata della League Phase di Conference League dopo un periodo tutt'altro che semplice, per usare un eufemismo. La sesta sconfitta su dieci partite di campionato ha portato all'esonero (travagliato) di Stefano Pioli. Al suo posto, per le prossime due partite contro Mainz e Genoa ci sarà l'allenatore della Primavera dei viola Galloppa: "Cosa mi ha chiesto la società? Di portare entusiasmo, passione e serenità perché la squadra ne ha bisogno", così ha risposto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida europea. "Ho trovato grande disponibilità, ho cercato di alleggerire la loro testa. Speriamo di vincere domani perché ne abbiamo bisogno". E sul suo nuovo ruolo: "Essere catapultato così è particolare. C'è tanto da fare, ho una grande emozione dentro che mi fa sentire vivo. Un motore che mi fa andare avanti. Quello che vorrei trasmettere è l'emozione che mi manca da quando non gioco più. Quando sei in un momento difficile non te ne rendi conto, ma quando smetti lo senti". Poi delle indicazioni importanti sulla formazione di domani: "Giocherà Martinelli titolare. Tatticamente non mi far svelare tante cose. Non cambieremo tanto. Come attitudine spero che cambierà qualcosa. Quello che ho visto io della Fiorentina è che ne ho sentite tante, prima con Italiano, poi con Palladino e infine con Pioli, tutti dicono la propria. Le cose le fai se hai gestione quando hai la palla".