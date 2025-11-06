Corriere dello Sport.it
Fiorentina, accordo raggiunto con Vanoli: sarà in panchina contro il Genoa di De Rossi  

Dopo il ko in Conference League con la squadra affidata a Galloppa, il club gigliato rompe gli indugi e sceglie il nome dell'erede di Pioli
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Corre ai ripari la Fiorentina, che dopo l'esonero di Pioli ed il ko in Conference League contro il Mainz, con Galloppa in panchina, rompe gli indugi e volta pagina, trovando l'accordo con Paolo Vanoli come nuovo tecnico della formazione gigliata.

In panchina già con il Genoa

Non c'è tempo da perdere in casa viola, l'ultimo posto in classifica spaventa e non lascia spazio alle indecisioni. Ecco così arrivare la stretta finale con il 53enne tecnico lombardo, che aveva dato piena disponibilità e che non aspettava altro dell'ok ufficiale per rituffarsi nel suo lavoro, dopo aver trovato a sua volta l'intesa per la risoluzione del contratto con il Torino. Vanoli già domani dovrebbe accogliere la squadra di ritorno dalla Germania, per preparare da subito il delicatissimo scontro diretto con il Genoa di De Rossi, anche lui appena subentrato a Vieira.

