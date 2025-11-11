Dzeko in nazionale con un volo low cost ma poi si infuria per un video: "Perché mi filmi?"

Edin Dzeko continua a sorprendere. Il capitano della Bosnia-Erzegovina , reduce dall’ultima partita di campionato con la Fiorentina contro il Genoa , ha raggiunto il ritiro della nazionale mostrando grande normalità. Dopo il siparietto con Daniele De Rossi a fine gara , Dzeko ha lasciato Genova in macchina insieme a un amico, diretto a Bergamo .

Dzeko prende un aereo low cost per raggiungere il ritiro della Bosnia

Da lì ha preso un volo Ryanair per Sarajevo, rinunciando a qualsiasi lusso e scegliendo una soluzione “low cost” per raggiungere i compagni in vista delle decisive qualificazioni al Mondiale. Un gesto di modestia che non è passato inosservato, soprattutto considerando che molti colleghi preferiscono jet privati.

Dzeko arrabbiato con un tifoso: il motivo

Tuttavia, all’arrivo all’aeroporto di Sarajevo, il centravanti non ha gradito l’atteggiamento di un tifoso che lo stava riprendendo con il cellulare mentre firmava un autografo. “Perché mi stai filmando? Lo fai per soldi?” ha detto Dzeko, visibilmente infastidito, temendo che il video o la maglia autografata potessero essere rivenduti online.