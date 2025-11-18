Firenze scende in campo: la classifica fa paura, ma c’è la Juve…

FIRENZE - La marcia di avvicinamento a Fiorentina-Juventus regala sempre grandi emozioni: «L’interesse non è cambiato nonostante il momento negativo» dice Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini. «L’orario invoglia la gente, mentre le previsioni del tempo un po’ meno. Nel caso piova, serve a maggior ragione la prestazione della squadra». La prevendita non delude: «Abbiamo già staccato 7 mila biglietti, quindi ne resta disponibile un migliaio. Gli abbonati sono poco più di 13 mila, gli ospiti dovrebbero essere 300. Sarà la partita di coloro che partecipano di meno, ci aspettiamo uno stadio pieno, compatibilmente con i lavori». Il periodo è dei più complicati: «Non c’è la percezione di nulla di positivo. Secondo me dobbiamo puntare al punto. La Juventus è una squadra costruita per essere forte. Poi arriveranno le partite dove bisognerà vincere». Sarà la seconda gara di Paolo Vanoli da tecnico viola : «Le parole servono a poco, ora bisogna far presa sui giocatori. Il giudizio è sospeso. Credo ci sia anche un po’ di paura di fare questa partita, perché c’è da essere pratici due volte».

Fiorentina, la speranza del tifoso vip

Il cantante Riccardo Fogli è notoriamente un tifoso della Fiorentina, e non lo ha mai nascosto: «Se noi musicisti di fede viola imbastissimo un concerto, verrebbe fuori un evento enorme. Questo perché l’amore nei confronti della Fiorentina è smisurato». E sabato ci sarà da sfidare la Juventus. «Vuole mettere il dito nella piaga (ride, ndr)? Siamo tutti incavolati, c’è il rischio frittata. Io, però, del gioco lo vedo. Sono ottimista, penso che i ragazzi tireranno fuori l’orgoglio». Eppure mesi fa si parlava di Champions League: «Il calcio è fatto di episodi, magari perdi due partite perché hai preso due traverse e poi ti scoraggi. Io ero felice del ritorno di Pioli, ma evidentemente non ha saputo parlare ai ragazzi». La Serie B non è un argomento secondo Fogli: «Non ci andremo: tireremo fuori gli attributi. Vanoli mi convince molto, sicuramente farà bene. Non darei mai colpe al nostro presidente, che ha voluto realizzare il Viola Park e che ci ha dato tanto orgoglio».

Fiorentina, quanti nodi sullo stadio

Francesco Casini, oggi Consigliere Regionale, sarà sempre ricordato come il “sindaco del Viola Park”, in quanto da sindaco di Bagno a Ripoli lavorò al fianco di Commisso per realizzare il nuovo centro sportivo: «Oggi è inutile illudere i cittadini sullo stadio: si concluderà solo a condizione che Firenze ospiti Euro 2032. Gli impianti prescelti saranno comunicati solo alla fine del 2026, prima di quella data non sarà concluso il restyling. Quindi per diversi mesi non avremo ancora la certezza delle risorse». Dopodiché Casini veste i panni del tifoso (viola): «Percepisco passione e paura. Ma proprio per questo può essere la partita della svolta. Potrebbe dare motivazioni e morale. Quest’anno vale doppio». La speranza su Vanoli c’è: «Anche perché bisogna riconoscere che ha avuto coraggio ad accettare una situazione difficile. Serie B? La squadra si salverà trovando l’umiltà». Infine il suo Fiorentina-Juve del cuore: «L’1-0 di Batistuta che supera Tudor di testa, su cross di Lulù Oliveira. Era l’anno di Trapattoni. Andavano fortissimo. Ero in nel parterre della Curva Fiesole».