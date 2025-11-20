Vanoli e il messaggio a Ranieri sulla fascia da capitano: "Resta lui ma..."

Vanoli, messaggio a Ranieri sulla fascia da capitano

Vanoli ha parlato anche della fascia da capitano, puntualizzando come su Luca Ranieri "ci sono state critiche eccessive, anche da tv importanti. Ho parlato con il ragazzo e gli ho detto che se io fossi stato l'allenatore della Fiorentina gli avrei dato la fascia di capitano perché è un esempio del lavoro, un ragazzo che viene dal settore giovanile di cui dicevano non fosse pronto per la Fiorentina e che invece si è conquistato il posto. Quando ero a Venezia chiamai Pradè per averlo con me. Ora è giusto che si prenda le critiche ma si merita di essere il capitano e lo difenderò fino alla morte".

Le parole del tecnico viola prima di Fiorentina-Juve

Il tecnico della Fiorentina ha parlato poi della prossima sfida con la Juve: "Gara della svolta? Non lo è. Sappiamo benissimo per i nostri tifosi quanto vale questa partita , ma la strada sarà lunga e quello che vorrei vedere dai miei giocatori sabato è un grosso impegno, una ferocia all'interno della partita, senza abbattersi e reagendo nei momenti di difficoltà". "Vorrei che i miei giocatori si concentrassero sul presente, sull'oggi, e nella gara concentrarsi azione su azione nel fare il meglio" ha aggiunto Vanoli, che poi ha spiegato: "Siamo una famiglia e chiedo al popolo viola", ai tifosi, "che sta facendo uno sforzo" in questo periodo difficile, "di starci vicini", anche se "dobbiamo essere noi a trascinarli".

Il punto sugli infortunati: Kean a disposizione

Così invece l'allenatore gigliato in merito ai giocatori reduci da infortuni: "Gosens ha lavorato a parte, non ci sarà per questa partita, però ho parlato col dottore e sta facendo buoni lavori. Kean è recuperato, ha avuto un problema alla tibia ma da questa settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo. I due ragazzi dell'Under 21" Comuzzo e Fortini "hanno giocato su un campo pesante ma li ho visti bene. Dovrò valutare lo stato umorale di alcuni giocatori impegnati" nei giorni scorsi "con le rispettive nazionali".

Gli elogi al collega bianconero Spalletti

Vanoli ha parlato anche del collega bianconero Luciano Spalletti, "che stimo e con cui ho avuto il piacere di confrontarmi parecchie volte, ad esempio l'anno scorso per parlare di Elmas. È una persona piacevole, è un grande tecnico, penso che il suo focus sarà cambiare sistema di gioco perché ha giocatori adatti per esprimersi ad esempio con il 4-3-3, che è il suo dogma. La Juve ha giocatori molto forti nell'uno contro uno, quindi dovremmo essere molto attenti e bravi". Il tecnico viola indica poi la strada alla sua Fiorentina: "Ho trovato un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare di uscire da questa situazione. L'ho visto in queste due settimane di duro lavoro, ho fatto sedute doppie anche per conoscere i giocatori e per parlarci. Dobbiamo abbandonare un po' l'io e concentrarci sul noi".