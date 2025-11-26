Fiorentina, il punto sugli infortunati: Gosens e Dodò saltano l'Aek ma sono più vicini al rientro

L'infermeria in casa Fiorentina si sta svuotando. Il responsabile sanitario viola, Luca Pengue , ha fatto il punto partendo da Lamptey : "Siamo a due mese e quattro giorni dall'intervento , il recupero sta precedendo bene, in linea con i tempi. Ha fatto un controllo con il professor Mariani e siamo tutti entusiasti del lavoro svolto. Ha iniziato da qualche giorno a lavorare sul campo, correndo, anche con dei cambi di direzione. Oggi abbiamo anche introdotto la palla in maniera leggera. Il ragazzo è molto positivo e ci sta mettendo del suo".

Fiorentina, Gosens e Dodò quasi pronti

Gosens è out da inizio novembre e vede la luce: "Robin ha concluso il percorso riguardo l'acquisizione di tutti i gesti tecnici. La sua lesione era a carico al retto femorale, era di bassa entità ma riguardava un muscolo che è molto delicato, impegnato nello sprint e nella calciata. Due gesti fondamentali. Abbiamo concluso l'iter e adesso stiamo lavorando sul ritrovare una forma fisica che gli consenta di rientrare in gruppo. Tra qualche giorno tornerà in gruppo". Un discorso simile vale per Dodò: "Ha effettuato tutti gli esami e non ci sono lesioni. Ma c'è sofferenza su una cicatrice relativa a un infortuno pregresso, che risale ai tempi di quando giocava in Ucraina. Nell'arco di qualche giorno tornerà a disposizione dell'allenatore". Niente Aek in Conference League per i due esterni, mentre Piccoli potrebbe essere convocato: "Ha subito un trauma distrorsivo e contusivo alla caviglia. Gli esami hanno escluso lesioni, quindi stiamo gestendo il problema del gonfiore. Le risposte sono state ottime in questi due giorni. Ci teniamo una porta aperta per una sua convocazione già nella partita di domani".