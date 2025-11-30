Crisi Fiorentina, Dzeko con il megafono parla ai tifosi: il duro confronto dopo la sconfitta di Bergamo

Crisi nera per la Fiorentina , che non riesce ad invertire il trend negativo in campionato, nonostante il recente cambio di guida tecnica. Viola ko anche a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino e calciatori richiamati dal tifo organizzato sotto il settore ospiti della "New Balance Arena". A metterci la faccia il capitano Luca Ranieri e, soprattutto, Edin Dzeko , uno dei veterani dello spogliatoio, che aveva chiesto supporto giovedì scorso per uscire da un momento così delicato.

Fiorentina, Dzeko parla ai tifosi con il megafono sotto il settore ospiti: lungo confronto a fine partita a Bergamo

Zero vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Questo il ruolino di marcia della Fiorentina in questo campionato di Serie A, che finora vede la viola all'ultimo posto in classifica in coabitazione con l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Nella serata odierna, a Bergamo, un nuovo ko per la formazione allenata da Paolo Vanoli, subentrato all'esonerato Stefano Pioli poche settimane fa. A fine gara, la rabbia e la delusione dei tifosi della Fiorentina, con i calciatori che si sono recati sotto lo spicchio riservato ai supporters ospiti per un lungo confronto. Momento difficilissimo, con Dzeko e capitan Ranieri in prima linea: l'attaccante bosniaco, tra coloro che ci hanno messo sempre la faccia in questo disastroso avvio di stagione, ha scelto di prendere la parola e di rivolgersi all'intero settore, chiedendo ancora una volta supporto e massimo sostegno. "Stateci vicino", ha detto l'ex Roma, che spera di vedere presto una luce in fondo al tunnel.