giovedì 4 dicembre 2025
Gudmundsson assolto in Islanda: "Il caso è finalmente chiuso"© Getty Images

Gudmundsson assolto in Islanda: "Il caso è finalmente chiuso"

Il trequartista della Fiorentina ha condiviso un lungo messaggio dopo la bella notizia giudiziaria: cosa ha scritto
2 min
TagsgudmundssonFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Albert Gudmundsson può finalmente mettersi alle spalle una pagina buia della sua vita. Dopo tre anni sotto processo per un'accusa di "cattiva condotta sessuale", il giocatore della Fiorentina ha conquistato l'assoluzione definitiva la scorsa settimana e ha commentato così sul suo profilo Instagram: "Questo caso è finalmente chiuso. Ora sono passati 893 giorni dall'incidente. Io c'ero, ricordo tutto e so cosa è vero e corretto. Sono lieto di vedere la Corte del Land confermare il risultato raggiunto in precedenza dal tribunale distrettuale, e non si può dimenticare che anche il procuratore distrettuale ha archiviato il caso all'epoca. Questa è quella che chiamo una vittoria convincente, 3-0 nel mio lavoro. Ma io sto ancora seduto qui, quasi tre anni dopo, dopo essere stato al microscopio dei media quasi quotidianamente tutto questo tempo".

Gudmunsson, il messaggio dopo l'assoluzione

Il messaggio di Gudmundsson, pubblicato con una foto nera e una durante il processo, prosegue: "Questo tema mi ha impedito molte opportunità nel calcio. Come tutti sanno la carriera è breve e ogni anno, ogni mese e anche ogni giorno è preziosa. Però non chiedo compassione. Ciò che mi ha fatto andare avanti sono stati i miei cari. I miei figli, la mia mamma, i miei genitori, le mie sorelle, la famiglia e gli amici. Voi siete gli eroi di questo processo. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Io invece ho perso anche persone che si sono rivelate amiche solo quando gli faceva comodo, ma non quando era necessario. Faceva male, ma era anche bene rendersene conto prima che poi. So che ci sono persone là fuori che non mi crederanno, indipendentemente da cosa mostrano i dati o i risultati del caso, e va bene così. So chi sono e per cosa combatto. L'opinione degli altri non mi spezzerà mai. Ora basta, pace".

Tutte le news di Fiorentina

