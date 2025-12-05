Vanoli e la risposta secca ai giornalisti sulla formazione: "Dirlo a voi è come dirlo..."

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la seconda consecutiva tra Conference League e campionato, per la Fiorentina inizia una serie di partite dove racimolare punti è obbligatorio. Ora l'unico obiettivo non può che essere la salvezza, visto l'ultimo posto in classifica. A Vanoli il compito di risollevare le sorti dei viola. L'allenatore, alla vigilia della partita contro il Sassuolo , ha parlato in conferenza stampa e a risposto in maniera secca sull'ipotesi della difesa a quattro: " Dirlo a voi è come dirlo agli avversari . Non sono un anarchico, sto valutando possibilità di cambiare, ma vediamo domani. Ho sfruttato questa settimana, perché a partire da domani avremo un bel tour de force. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, fisici e tattici. Avere questi giorni è molto importanza. Sappiamo l'importanza di questo mese, iniziamo domani partita dopo partita".

La conferenza di Vanoli prima di Sassuolo-Fiorentina

Vanoli prosegue: "Pretendo di più da me stesso e dai miei collaboratori, giornalmente. L'ho detto dal primo giorno". Poi sul presidente Commisso: "È sempre vicino a noi. Sta soffrendo, ma lo ringrazio. Lui è sempre vicino a noi. Sta passando un momento di salute non eccezionale, sta soffrendo per due cose contemporaneamente". Vanoli ha anche parlato del confronto tra giocatori e tifosi a Bergamo: "Momento veramente significativo e importante. I tifosi ci hanno dimostrato grandi affetto e attaccamento. Deve essere un'iniezione importante, ora tocca a noi trascinare loro. Dobbiamo far vedere loro sul campo che possiamo farcela. Ora i risultati non ci assistono e sono un disastro, ma a Bergamo ho visto delle belle cose, anche nel secondo tempo". Infine sugli assenti: "Gosens? Abbiamo fatto un passettino in avanti, oggi ha fatto una parte di rifinitura insieme al resto della squadra. Ma molto difficilmente sarà a disposizione domani, stiamo facendo un percorso graduale di riavvicinamento al gruppo. Lo valutiamo giorno dopo giorno e sta lavorando forte, ma non sarà a disposizione. Fortini ha avuto la febbre fino a ieri ma lo abbiamo recuperato. Non ci sarà Fazzini, che ha avuto un problema alla caviglia. Penso di recuperarlo per la prossima settimana".