Fiorentina, Dodo minacciato: non c'è salvezza

È un momento davvero difficile quello che vive la Fiorentina. Dopo la sconfitta subìta ieri contro il Sassuolo, i tifosi del club toscano hanno preso di mira i profili social dei giocatori e delle rispettive moglie con minacce e insulti. A denunciarlo su Instagram è stata Amanda Ferreira, la moglie del terzino brasiliano Dodò che ha chiesto aiuto e l'intervento delle autorità e risposto duramente, postando lo screenshot, all'autore di uno di questi messaggi d'odio in cui vengono coinvolti i figli della coppia. "Aspettatevi la Polizia a casa vostra! Internet non è una terra senza legge dove poter dire quello che volete e farla franca. Basta. Tutto ha un limite. Aspettate la vostra causa perchè andrà all'inferno a cercarvi", ha scritto Ferreira. Anche le compagne di altri calciatori della Viola sarebbero state bersaglio di messaggi offensivi e minacciosi e avrebbero sporto denuncia.