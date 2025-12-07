Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Minacce alle famiglie dei calciatori, la nota della Fiorentina: "Inaccettabili e vergognose"

Clima pesante dopo il ko sul campo del Sassuolo e il club viola ha preso posizione con un comunicato: "Nessuno spazio per intimidazioni, odio o violenza"
FIRENZE - Un 'day after' da incubo per la Fiorentina, battuta 3-1 ieri sul campo del Sassuolo e ora ultima da sola nella classifica di Serie A. E mentre Gudmundsson ha 'smentito' sui social il tecnico Vanoli (sostenendo di non essersi tirato indietro al momento di calciare il rigore poi segnato da Mandragora), a rendere ancora più cupa l'atmosfera sono state le minacce rivolte ai calciatori e alle loro famiglie, come testimoniato dalla denuncia della moglie di Dodo.

Minacce alle famiglie dei calciatori, la nota della Fiorentina

Fatti gravi, sui quali ha preso posizione anche la società con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina - si legge nella nota - esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie - conclude il club viola nel suo comunicato - rimane assoluto"Intanto la squadra si è ritrovata al Viola Park oggi in mattinata per preparare l'impegno di Conference League in programma giovedì (11 dicembre) al Franchi con la Dinamo Kiev.

 

 

 

Fiorentina, Dodo minacciatoGudmundsson smentisce Vanoli

