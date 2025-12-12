Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fiorentina, finalmente: ecco quello che ci voleva© LAPRESSE

Fiorentina, finalmente: ecco quello che ci voleva

Leggi il commento sulla squadra viola dopo la vittoria in Conference League
Alberto Polverosi
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Clamoroso al Franchi: la Fiorentina ha vinto una partita. In campionato non è mai successo, in Conference era capitato il 2 ottobre scorso col 2-0 contro il Sigma Omoluc. Settanta giorni e cinque partite dopo, quel che resta del Franchi è esploso. Con la forza di un petardo, d’accordo, ma era quello che ci voleva per una squadra così depressa. Una piccola ripartenza, una partita per riassaporare il gusto di un successo.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS