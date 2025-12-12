Fiorentina, finalmente: ecco quello che ci voleva

Clamoroso al Franchi: la Fiorentina ha vinto una partita. In campionato non è mai successo, in Conference era capitato il 2 ottobre scorso col 2-0 contro il Sigma Omoluc. Settanta giorni e cinque partite dopo, quel che resta del Franchi è esploso. Con la forza di un petardo, d’accordo, ma era quello che ci voleva per una squadra così depressa. Una piccola ripartenza, una partita per riassaporare il gusto di un successo.