Montolivo sulla crisi della Fiorentina: "Servono uomini, non calciatori"

"La Fiorentina ha bisogno di uomini e dopo di allenatori e calciatori". Così Riccardo Montolivo , a Sky, sul momento della Viola, ultima in classifica .

Montolivo: "Fiorentina, ora le qualità tecniche vanno messe in secondo piano"

Montolivo ha commentato: "Quando una squadra come la Fiorentina ha dei giocatori che dovrebbero essere leader tecnici, che giocano al di sotto delle proprie possibilità, anche tutti gli altri ne subiscono l'influenza negativa. Il primo gol preso da De Gea contro il Verona è un gol che non può prendere un portiere della sua qualità e della sua esperienza. Adesso è un momento in cui le qualità tecniche devono essere messe in secondo piano, ora devono venir fuori le qualità umane".

Mntolivo: "Ora c'è da chi è in grado di prendersi la responsabilità della situazione"

L'ex centrocampista ha poi concluso: "Ho vissuto una situazione simile nel mio ultimo anno alla Fiorentina, nella stagione 2011/12. Una situazione non così grave perché dopo dieci partite avevamo dodici punti, il doppio di quelli che la Fiorentina ha questa volta dopo quindici partite. In questi momento bisogna capire chi si rende conto delle difficoltà, chi è in grado di prendersi le responsabilità della situazione e mettere in campo quei giocatori. Magari non i migliori dal punto di vista tecnico, ma c'è bisogno di uomini, oggi".