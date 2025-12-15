Fiorentina, Vanoli resta almeno per la Conference: si cerca un nuovo dirigente

Dopo l'ultima scofitta contro il Verona e l'ultimo posto in classifica, la Fiorentina continua a muoversi sul fronte della riorganizzazione dell’area tecnica. Al momento, il club è ancora alla ricerca di una nuova figura dirigenziale che possa rafforzare la gestione sportiva della squadra.

Fiorentina, Vanoli rimane... Almeno per la Conference e l'Udinese

Nel frattempo, Paolo Vanoli ha guidato l'allenamento odierno e rimarrà in panchina almeno fino alla prossima partita di Conference League contro il Losanna, in programma giovedì, e a quello con l'Udinese nel weekend.

Alla ricerca di un dirigente

Nonostante questa “pausa” nell’eventuale cambio, la situazione resta in evoluzione: l’ipotesi di un esonero di Vanoli non è affatto tramontata e rimane una possibilità concreta, soprattutto in caso di risultati deludenti nei prossimi incontri. Il club, quindi, prosegue nella ricerca del profilo giusto per il ruolo dirigenziale, con l’obiettivo di mettere a punto una struttura tecnica più solida e competitiva per provare a salvare una stagione compromessa ed evitare l'incubo retrocessione.