Crisi Fiorentina, quale sarà il destino di Vanoli: la prima mossa e le ipotesi del club

FIRENZE - Un lunedì al Viola Park come se fosse tutto normale anche se di normale non c’è ormai più niente : Vanoli ha guidato l’allenamento di scarico, il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Goretti hanno speso ore insieme in riunione e sono stati in collegamento continuo con il presidente Commisso dagli Stati Uniti come tante altre volte è accaduto nel recente passato, e così ad esempio nel post Lecce per decidere l’ esonero di Pioli : ma stavolta rimane tutto com’era . Almeno per ora .

Vanoli in panchina con Losanna e Udinese

Il tecnico varesino resta al proprio posto e giovedì sarà in panchina a Losanna nella partita da dentro o fuori di Conference League per la squadra viola (ancora in corsa per andare direttamente agli ottavi ma con il risultato minimo dei playoff da certificare), sempre che non ci siano ribaltoni improvvisi come a ieri non se ne annunciavano, diversamente da inizio novembre quando si sapeva in anticipo che il martedì che stava arrivando avrebbe decretato la fine del rapporto con l’allenatore parmigiano. In questo caso, ci sarà la conferma di Vanoli ancora alla guida della Fiorentina per l’impegno in Europa e, sebbene la strada sia lunga e tortuosa per arrivarci, anche contro l’Udinese domenica nel nuovo, ennesimo appello da non fallire per Ranieri e compagni: lo scenario che si è delineato ieri sera prima che calasse la notte è questo, però all’orizzonte c’è comunque una novità.