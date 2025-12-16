Ecco gli arancioni che hanno vinto a Campo di Marte. Questi invece hanno perso
La Pistoiese, e non la Fiorentina, vinse a Firenze nel 1981 con una casacca "all'olandesina"
Domenica pomeriggio la Fiorentina arancione ha perso al Franchi. Maglia orribile in una partita che doveva rappresentare il momento decisivo della peggiore stagione nel secolo dei viola (pardon, arancioni). La storia presa a calci con un obiettivo di puro marketing. Forse, per spregio, una maglia così la può comprare un tifoso della Juve, non certo un tifoso viola. Eppure una volta è successo che a Campo di Marte (che non si chiamava ancora Franchi), una squadra con la maglia arancione ha vinto una partita, anzi, un derby. Era il 18 gennaio 1981, la Pistoiese allenata da Lido Vieri con Edmondo Fabbri nel ruolo di direttore tecnico, vinse 2-1 a Firenze, gol di Rognoni, Antognoni e Badiani che, per festeggiare, fece il giro intorno alla bandierina del calcio d’angolo. La chiamavano l’"oladesina". Ecco, quelle maglie fatele indossare alla Pistoiese, e all’Olanda ovviamente, con la Fiorentina, la sua storia e la sua natura, non c’entrano niente.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina