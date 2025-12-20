Sprofondo Fiorentina, adesso vanno fermati!

Trasecolare secondo il vocabolario Devoto-Oli: rimanere colpito da un improvviso e sconcertante sbalordimento. Secondo qualcuno si può ancora trasecolare davanti alle partite della Fiorentina? Impossibile. E’ così niente da inizio stagione che ormai non sbalordisce più. Eppure ci sono delle situazioni, dei momenti e dei pensieri che ancora ci sconcertano. Prima dichiarazione di Vanoli dopo l’ultima agghiacciante prestazione di Losanna: «Se guardiamo l&rsquo