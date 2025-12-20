Corriere dello Sport.it
Paratici alla Fiorentina: contatti avviati, c'è l'offerta© Getty Images

Paratici alla Fiorentina: contatti avviati, c'è l'offerta

Il club viola ha proposto al dirigente ex Juventus di prendere la guida tecnica del club: operazione complicata dal legame con il Tottenham
Giulia Mazzi
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Ripartire è la parola d'ordine in casa Fiorentina. E se il percorso in campionato passa domani dalla sfida cruciale con l'Udinese, quello in dirigenza ha il volto di Fabio Paratici. La Fiorentina ha proposto al dirigente ex Juventus, oggi direttore sportivo del Tottenham, di assumere un ruolo dirigenziale di riferimento all'interno della società. Paratici - che al Viola Park ritroverebbe Kean, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Mandragora - ci sta pensando. Dopo oltre quattro anni dall'ultima esperienza, sarebbe il ritorno in Serie A di un uomo di calcio vero che tanto manca a Firenze dall'addio di Daniele Pradè. L'operazione è complicata dal contratto attualmente in essere con gli Spurs, al momento dodicesimi in Premier League.

Tutte le news di Fiorentina

