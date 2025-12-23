La Fiorentina non si ferma nemmeno per la Vigilia di Natale: Vanoli dirige l'allenamento e aspetta Paratici

La Fiorentina non perde tempo e attende Paratici

Chi non ci sarà a Parmaè il capitano, declassato a vice nella scorsa partita, Ranieri, squalificato per un turno. Fuori anche i lungodegenti Lamptey, Gosens e Pablo Marì. Si attendo notizie su Comuzzo, uscito contro l'Udinese con 15 punti di sutura dopo un contrasto aereo con Davis, e Fazzini, out da circa un mese e mezzo per un problema alla caviglia. Non solo campo: infatti fuori tiene banco la questione Fabio Paratici. Il club avrebbe deciso di puntare forte sul suo profilo per il post Pradè. Non sono però attese novità a breve su quel fronte, nonostante un accordo di massima trovato con l'ex ds della Juve come nuovo capo dell'area tecnica. Prima infatti deve risolvere il contratto col Tottenham, pratica che potrebbe essere rimandata fra la fine di quest'anno e l'inizio del 2026.