La Fiorentina non si ferma nemmeno per la Vigilia di Natale: Vanoli dirige l'allenamento e aspetta Paratici
La Fiorentina non può adagiarsi sugli allori dopo la vittoria per 5-1 contro l'Udinese. La situazione in classificarimane drammatica: ultimo posto a -5 dalla salvezza diretta. Quanto meno al Franchi i viola hanno fatto vedere di essere ancora vivi, e Vanoli vuole sfruttare questa miccia di entusiasmo quindi li fa tornare subito in campo, dopo il giorno libero concesso per oggi. La Fiorentina si allenerà anche alla vigilia di Natale al Viola Park in vista della trasferta delicatissima contro il Parma in un campo difficile come il Tardini.
La Fiorentina non perde tempo e attende Paratici
Chi non ci sarà a Parmaè il capitano, declassato a vice nella scorsa partita, Ranieri, squalificato per un turno. Fuori anche i lungodegenti Lamptey, Gosens e Pablo Marì. Si attendo notizie su Comuzzo, uscito contro l'Udinese con 15 punti di sutura dopo un contrasto aereo con Davis, e Fazzini, out da circa un mese e mezzo per un problema alla caviglia. Non solo campo: infatti fuori tiene banco la questione Fabio Paratici. Il club avrebbe deciso di puntare forte sul suo profilo per il post Pradè. Non sono però attese novità a breve su quel fronte, nonostante un accordo di massima trovato con l'ex ds della Juve come nuovo capo dell'area tecnica. Prima infatti deve risolvere il contratto col Tottenham, pratica che potrebbe essere rimandata fra la fine di quest'anno e l'inizio del 2026.