Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, la squadra che non c’è

Leggi il commento sulla squadra viola, reduce da un'altra sconfitta e sempre ultima in classifica
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Se la Fiorentina non fosse in quella disperata condizione in cui si trova da inizio campionato, potremmo perfino trovare qualcosa di buono nella sconfitta di Parma. La reazione, per esempio. La terza buona partita di Fagioli, che finalmente ha dato ragione a Pioli e a Vanoli: può fare il regista. I tiri in porta

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS