Fiorentina, che succede con Kean: non si allena e non è a Firenze, tutti i retroscena
FIRENZE - La notizia del martedì in casa viola è l'assenza al Viola Park di Moise Kean: la voce si era sparsa in città già nel pomeriggio, così è stato il club a decidere di fare chiarezza. Il calciatore, fa sapere la società, è in permesso per motivi familiari e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni. In vista della Cremonese, la Fiorentina si allenerà ogni giorno, Kean perderà dunque almeno un paio di sedute. Un'assenza che fa rumore, anche perché arriva nella settimana che porta a un'altra gara senza un domani per Paolo Vanoli e i suoi, la sfida di domenica con la Cremonese; e dopo la gara di Parma, una delle prestazioni peggiori di Kean in maglia viola. Mai come al Tardini il centravanti numero venti è stato il simbolo di una Fiorentina appassita nel giro di pochi mesi.
Kean, la Fiorentina può solo sperare
I numeri dicono che la pericolosità offensiva di Kmb è più o meno la stessa della prima stagione a Firenze (l'anno scorso a questo punto del campionato aveva collezionato un xG di 11,2, ora è a 10), la differenza sta nella capacità di finalizzare, già 9 reti all'attivo con Palladino al termine del 2024, 4 oggi. E adesso? Con la clausola che è stata alzata (a 62 milioni) e il contratto aggiornato, con 4,5 milioni a stagione più bonus, i viola non possono far altro che sperare. Sperare che il vecchio Kean si ripresenti fra qualche giorno al Viola Park: per struttura dell'accordo e difficoltà nell'eventuale ricerca di un sostituto, Kean è da considerarsi uno dei pochi incedibili e avrà il compito di caricarsi sulle spalle la squadra, riconquistando a suon di gol una piazza che in questo momento, per la prima volta dal suo arrivo, lo ha messo sul banco degli imputati.