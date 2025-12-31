Fiorentina, che succede con Kean: non si allena e non è a Firenze, tutti i retroscena

FIRENZE - La notizia del martedì in casa viola è l' assenza al Viola Park di Moise Kean : la voce si era sparsa in città già nel pomeriggio, così è stato il club a decidere di fare chiarezza . Il calciatore, fa sapere la società, è in permesso per motivi familiari e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni . In vista della Cremonese , la Fiorentina si allenerà ogni giorno, Kean perderà dunque almeno un paio di sedute. Un'assenza che fa rumore , anche perché arriva nella settimana che porta a un'altra gara senza un domani per Paolo Vanoli e i suoi , la sfida di domenica con la Cremonese ; e dopo la gara di Parma , una delle prestazioni peggiori di Kean in maglia viola . Mai come al Tardini il centravanti numero venti è stato il simbolo di una Fiorentina appassita nel giro di pochi mesi.

Kean, la Fiorentina può solo sperare

I numeri dicono che la pericolosità offensiva di Kmb è più o meno la stessa della prima stagione a Firenze (l'anno scorso a questo punto del campionato aveva collezionato un xG di 11,2, ora è a 10), la differenza sta nella capacità di finalizzare, già 9 reti all'attivo con Palladino al termine del 2024, 4 oggi. E adesso? Con la clausola che è stata alzata (a 62 milioni) e il contratto aggiornato, con 4,5 milioni a stagione più bonus, i viola non possono far altro che sperare. Sperare che il vecchio Kean si ripresenti fra qualche giorno al Viola Park: per struttura dell'accordo e difficoltà nell'eventuale ricerca di un sostituto, Kean è da considerarsi uno dei pochi incedibili e avrà il compito di caricarsi sulle spalle la squadra, riconquistando a suon di gol una piazza che in questo momento, per la prima volta dal suo arrivo, lo ha messo sul banco degli imputati.