Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, che succede con Kean: non si allena e non è a Firenze, tutti i retroscena

È la notizia del giorno in casa viola: cosa sta accadendo e tutti gli sviluppi
Alessandro Di Nardo
3 min
TagsKeanFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - La notizia del martedì in casa viola è l'assenza al Viola Park di Moise Kean: la voce si era sparsa in città già nel pomeriggio, così è stato il club a decidere di fare chiarezza. Il calciatore, fa sapere la società, è in permesso per motivi familiari e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni. In vista della Cremonese, la Fiorentina si allenerà ogni giorno, Kean perderà dunque almeno un paio di sedute. Un'assenza che fa rumore, anche perché arriva nella settimana che porta a un'altra gara senza un domani per Paolo Vanoli e i suoi, la sfida di domenica con la Cremonese; e dopo la gara di Parma, una delle prestazioni peggiori di Kean in maglia viola. Mai come al Tardini il centravanti numero venti è stato il simbolo di una Fiorentina appassita nel giro di pochi mesi.

Kean, la Fiorentina può solo sperare

I numeri dicono che la pericolosità offensiva di Kmb è più o meno la stessa della prima stagione a Firenze (l'anno scorso a questo punto del campionato aveva collezionato un xG di 11,2, ora è a 10), la differenza sta nella capacità di finalizzare, già 9 reti all'attivo con Palladino al termine del 2024, 4 oggi. E adesso? Con la clausola che è stata alzata (a 62 milioni) e il contratto aggiornato, con 4,5 milioni a stagione più bonus, i viola non possono far altro che sperare. Sperare che il vecchio Kean si ripresenti fra qualche giorno al Viola Park: per struttura dell'accordo e difficoltà nell'eventuale ricerca di un sostituto, Kean è da considerarsi uno dei pochi incedibili e avrà il compito di caricarsi sulle spalle la squadra, riconquistando a suon di gol una piazza che in questo momento, per la prima volta dal suo arrivo, lo ha messo sul banco degli imputati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, le mosse in entrata e in uscitaLe mosse della Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS