giovedì 1 gennaio 2026
Fiorentina, il Capodanno più brutto: clima tesissimo al Franchi, cosa aspetta la squadra

Saranno 16.000 gli spettatori presenti allo stadio per la sfida contro la Cremonese
Francesco Gensini
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

A livello di clima che si respirerà al Franchi, Fiorentina-Cremonese sarà molto simile al Fiorentina-Udinese di dieci giorni fa, con la curva che ricomincerà da dove si era interrotta. Nell'ultima in casa, ma anche dopo la sconfitta di Parma, con i 3.500 presenti nel settore ospiti del Tardini che avevano contestato duramente squadra e società. Protesta sarà, prima e dopo. Durante, ci sarà l'incitamento e una cornice di pubblico come sempre a metà, condizionata dai lavori di ristrutturazione dell'impianto: sold out fissato a 22.000 presenti, per adesso 16.000 gli spettatori previsti.

Il futuro del Franchi

A proposito di Franchi: nel question time di lunedì scorso l'assessora allo Sport di Firenze Letizia Perini ha confermato i costi per il restyling completo della struttura, 265 milioni in totale. «La contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, avremo anche il dettaglio del cronoprogramma». In teoria è scaduto il 31 dicembre l'ultimatum lanciato a novembre, tramite comunicato, dal club gigliato.

Tutte le news di Fiorentina

