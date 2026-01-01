A livello di clima che si respirerà al Franchi, Fiorentina-Cremonese sarà molto simile al Fiorentina-Udinese di dieci giorni fa, con la curva che ricomincerà da dove si era interrotta. Nell'ultima in casa, ma anche dopo la sconfitta di Parma, con i 3.500 presenti nel settore ospiti del Tardini che avevano contestato duramente squadra e società. Protesta sarà, prima e dopo. Durante, ci sarà l'incitamento e una cornice di pubblico come sempre a metà, condizionata dai lavori di ristrutturazione dell'impianto: sold out fissato a 22.000 presenti, per adesso 16.000 gli spettatori previsti.