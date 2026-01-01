La Fiorentina blinda ufficialmente Vanoli: "Con lui siamo migliorati. I numeri dicono che..."

"È un momento dove dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo . Col nuovo anno dobbiamo cambiare ritmo. Dobbiamo portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso . Una situazione di questo tipo la stiamo affrontando con la famiglia Commisso vicina. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina a la grandezza che meritano". Con queste parole il direttore generale della Fiorentina , Alessandro Ferrari , ha parlato ai canali tematici del club per fare il punto sul nuovo anno, blindando la posizione di Vanoli e annunciando novità dirigenziali.

Ferrari blinda Vanoli: "Ora però dobbiamo mettere in campo anche i risultati"

Ferrari ha detto la sua sulla situazione di Vanoli: "Da quando è arrivato sono migliorate alcune situazioni: lo dicono i numeri. Da un punto di vista atletico, ma anche tecnico, questi vedono la Fiorentina risalita al quinto posto per occasioni create o possesso palla. Ora però dobbiamo mettere in campo anche i risultati e dobbiamo essere tutti concentrati su questo". La Fiorentina è attualmente in silenzio stampa: "Non vuole mancare di rispetto nessuno, ma serve per far concentrare tutti sul lavoro e sulle partite". Mentre sulla questione relativa allo stadio "Franchi": "Ci siamo sentiti col Comune: un po' di informazioni ci sono arrivate, ma non sono complete. Ci siamo dati un altro po' di tempo per mettere a fuoco il progetto. Ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo dati qualche settimana di tempo per pensare". Mentre sul mercato: "Col mister siamo allineati: dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova e sarà un gennaio importante".

Ferrari: "Ci sarà una nuova figura con responsabilità sportiva"

Il direttore generale Ferrari ha parlato delle novità in dirigenza, con l'arrivo di Paratici che sembra prossimo: "A partire dall'anno nuovo ci sarà una figura che avrà responsabilità sportiva. Stiamo cercando un professionista che abbia una caratura nazionale e internazionale, una persona che non guardi solo al lavoro di adesso, ma che abbia anche esperienze che ci possano permettere di costruire la Fiorentina del domani. Non è facile in questo momento trovare un professionista di questo tipo perché c'è il campionato in corso e perché c'è il mercato". Mentre ha fatto il punto su ciò che serve per la salvezza: "Ci siamo posti degli obiettivi: pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia possibile. E dobbiamo quindi ragionare partita dopo partita senza guardare la classifica. Dovremo continuamente avere in testa questa tabella di marcia".