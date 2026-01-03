Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Fiorentina, Kean rientra alla vigilia della Cremonese: era in permesso per motivi familiari

Il centravanti, assente da alcuni giorni come comunicato dal club, è tornato a disposizione di Vanoli per l'allenamento di rifinitura: tutti i dettagli
2 min
TagsKeanFiorentinacremonese
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - Dopo aver aperto il 2026 con il primo arrivo del mercato di gennaio (quello dell'israeliano Solomon, accompagnato dalle polemiche), la Fiorentina ritrova Kean alla vigilia della sfida con la Cremonese, in programma domani (4 gennaio) e valida per la 18ª giornata di campionato.

Kean torna alla vigilia di Fiorentina-Cremonese

Il centravanti azzurro, che da martedì scorso era in permesso societario per 'problemi familiari', è rientrato a Firenze e ora si trova "al Viola Park e sarà a disposizione del mister per l'allenamento di oggi". Lo comunica la Fiorentina che è sempre ultima in classifica e cercherà punti pesanti contro la Cremonese. Da capire ora se il tecnico Vanoli deciderà di schierare Kean tra i titolari o preferirà dare fiducia a Piccoli.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

