Fiorentina, Kean rientra alla vigilia della Cremonese: era in permesso per motivi familiari

Kean torna alla vigilia di Fiorentina-Cremonese

Il centravanti azzurro, che da martedì scorso era in permesso societario per 'problemi familiari', è rientrato a Firenze e ora si trova "al Viola Park e sarà a disposizione del mister per l'allenamento di oggi". Lo comunica la Fiorentina che è sempre ultima in classifica e cercherà punti pesanti contro la Cremonese. Da capire ora se il tecnico Vanoli deciderà di schierare Kean tra i titolari o preferirà dare fiducia a Piccoli.