domenica 4 gennaio 2026
Vanoli adesso ci crede: "Fiorentina, questa è la strada giusta"

Dopo il rocambolesco successo sulla Cremonese, il tecnico esulta: "Vittoria dei ragazzi, dopo Parma gli ho chiesto solo di perseverare"
2 min
TagsFiorentinacremonesevanoli
Ancora stravolto dalla grande emozione finale, Vanoli analizza la partita della Fiorentina e guarda al futuro con rinnovata fiducia: il tecnico viola è sicuro che il successo sulla Cremonese possa rappresentare un punto di svolta nella stagione gigliata.

"A Parma presa una bastonata, bravi a reagire"

Soddisfatto del primo tempo della squadra, Vanoli spiega il calo nella ripresa: "Me compreso, abbiamo vissuto una settimana caratterizzata dall'influenza. Tanti ragazzi hanno stretto i denti e retto fino a quando ne hanno avuto. Per questo la vittoria di oggi è merito loro. A Parma avevamo preso una brutta bastonata, ma non avevamo giocato male. Ho chiesto alla squadra di perseverare e di guardare avanti".

 

 

"Abbiamo aperto una bella finestra"

La classifica è ancora grama, ma Vanoli non ha dubbi: "Adesso dobbiamo restare con i piedi per terra, sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma abbiamo aperto una bella finestra. Dobbiamo aumentare la qualità, ma stiamo andando nella direzione giusta, con lo spirito di non voler prendere gol e di provare a vincerla fino all'ultimo".

 

