De Gea, che stoccate sulla Fiorentina: "Chi vuole può anche andarsene..."

Mentre dall’America arrivavano i complimenti per la vittoria e i ringraziamenti ai tifosi dalla famiglia Commisso (presidente in testa), De Gea è tornato a metterci la faccia. Più rilassata, e certo era per i tre punti in tasca e il clean sheet, eppure sempre con fare determinato. «La fascia da capitano è per me una responsabilità, ma ci sono abituato per averla indossata anche al Manchester United e devo dare l'esempio: pur consapevole di aver commesso quest’anno più errori del solito, si cerca sempre di fare il meglio per il bene della Fiorentina. Se poi qualcuno non si trova bene in squadra, può anche andarsene e arriva un altro. Non è un problema».

De Gea, le parole da leader del capitano della Fiorentina

Il senso del discorso è chiarissimo e il portiere spagnolo lo ribadisce. «Animata da un’altra fiducia, la squadra ci ha creduto fino alla fine e questa vittoria è importantissima, oltre che meritata: dobbiamo essere tutti uniti, noi e i tifosi, nei momenti felici e in quelli meno felici. La contestazione? È molto dura e la sto soffrendo, perché anch'io mi sento fiorentino, ma dobbiamo pensare solo a fare punti. La strada è lunga».