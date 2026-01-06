Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Da Vanoli a Spalletti e Gasperini: il Franchi e quella tribuna centrale dai modi feroci

Considerando come vengono accolti i beniamini, non è poi difficile immaginare cosa tocchi ai tecnici avversari, quando capitano lì davanti a portata di mano
Cristiano Gatti
1 min
Fiorentina
In fondo che ci vuole: corso di autocontrollo zen, casco da football americano con la grata davanti e volendo esagerare un pratico paradenti. Poi qualsiasi allenatore può passare tranquillamente sotto la tribuna centrale di Firenze. Un’esperienza di vita che tutti i mister dovrebbero provare, perché una volta passati di lì è poi possibile affrontare serenamente anche l’eventuale soggiorno in un carcere turco. Vero, non manca niente a ne

