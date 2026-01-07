Fiorentina, contro la Lazio è la prova decisiva: perché è vietato fallire ancora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Una prima riprova c’era già stata e non era andata bene. Dopo il 5-1 sulla remissiva Udinese, prima vittoria della Fiorentina in campionato, era arrivata la sconfitta di Parma. Ripartenza rinviata. Questa sera, all’Olimpico, i viola tentano per la seconda volta un vero rilancio. Se davvero il successo sulla Cremonese (sotto molti aspetti più significativo di quello sull’Udinese nonostante il diverso pu
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS