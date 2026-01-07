Paratici è scatenato: tutti gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Brescianini solo il primo nome
FIRENZE - La Fiorentina accelera per Marco Brescianini. Il prossimo rinforzo potrebbe essere un centrocampista e in particolare il classe 2000 dell’Atalanta. Si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. L'affare può decollare. Più complicata la pista Lazar Samardzic: i bergamaschi lo considerano un elemento su cui puntare, sicuramente da non svendere. Come minimo servirebbero 20 milioni di euro. Una cifra che i viola non intendono sborsare al momento. Ecco che prende quota la candidatura di Brescianini, in cima alla lista dei desideri di Paratici e Goretti.
Baldanzi nel mirino dei viola
Sono previste almeno due entrate in mezzo al campo, anche in considerazione delle cessioni. Non a caso la Fiorentina valuta anche l’innesto di Tommaso Baldanzi, che la Roma cederebbe senza troppi patemi d’animo. Magari in prestito con opzione. Forma fisica permettendo. Non dovrebbe trattarsi di un affare immediato ma la possibilità è concreta, tanto che i viola ne hanno già parlato coi giallorossi incassando il benestare del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti sul fronte del classe 2003.
Fiorentina, idea Boga
La Fiorentina insisterà sul modulo che preveda gli esterni, motivo per cui riflette su Benjamin Dominguez, anche se l’operazione è complicata. Per il momento il Bologna non starebbe pensando di cederlo ma potrebbe anche cambiare questa idea. Solo nel caso però in cui arrivassero proposte economiche molto interessanti. Diciamo 10-12 milioni. E anche un sostituto adeguato per Vincenzo Italiano. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, che ha chiesto la cessione al Nizza. Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel giugno del 2027, quindi i francesi non alzerebbero nemmeno più di tanto le pretese economiche.
Fiorentina, i rinforzi per la difesa
Il primo vero obiettivo per la retroguardia è Radu Dragusin del Tottenham. Per Paratici non sarebbe un gran problema trattare con gli Spurs, visto che di fatto ne è ancora il direttore sportivo. L’ostacolo è la volontà del giocatore, restio a lottare nei bassifondi della classifica di Serie A con la Fiorentina. Bisognerà lavorare ai fianchi l’ex Genoa, convincendolo della bontà del progetto. Nel frattempo è stato proposto ai viola il centrale del Wolfsburg, Denis Vavro. Classe 1996 e con un passato in Serie A alla Lazio, lo slovacco è legato ai tedeschi da un contratto valido per altri due anni. Quest'anno ha collezionato solo 4 presenze in Bundesliga per via di un infortunio agli adduttori.
