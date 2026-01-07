Paratici è scatenato: tutti gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Brescianini solo il primo nome

La Fiorentina insisterà sul modulo che preveda gli esterni , motivo per cui riflette su Benjamin Dominguez, anche se l’operazione è complicata. Per il momento il Bologna non starebbe pensando di cederlo ma potrebbe anche cambiare questa idea. Solo nel caso però in cui arrivassero proposte economiche molto interessanti. Diciamo 10-12 milioni. E anche un sostituto adeguato per Vincenzo Italiano. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga , che ha chiesto la cessione al Nizza . Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel giugno del 2027, quindi i francesi non alzerebbero nemmeno più di tanto le pretese economiche.

Fiorentina, i rinforzi per la difesa

Il primo vero obiettivo per la retroguardia è Radu Dragusin del Tottenham. Per Paratici non sarebbe un gran problema trattare con gli Spurs, visto che di fatto ne è ancora il direttore sportivo. L’ostacolo è la volontà del giocatore, restio a lottare nei bassifondi della classifica di Serie A con la Fiorentina. Bisognerà lavorare ai fianchi l’ex Genoa, convincendolo della bontà del progetto. Nel frattempo è stato proposto ai viola il centrale del Wolfsburg, Denis Vavro. Classe 1996 e con un passato in Serie A alla Lazio, lo slovacco è legato ai tedeschi da un contratto valido per altri due anni. Quest'anno ha collezionato solo 4 presenze in Bundesliga per via di un infortunio agli adduttori.