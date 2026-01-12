Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo© LAPRESSE

Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo

Il futuro dirigente viola arriverà alla corte di Commisso ma solo dopo la sessione di mercato di gennaio
2 min
TagsFiorentinaParaticiMercato
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Fabio Paratici ex ds di Juventus e Sampdoria è ormai promesso sposo alla Fiorentina di Rocco Commisso, che dopo una prima metà di campionato disastrosa vuole dare al suo allenatore nuovi elementi per ribaltare la classifica. Nonostante il Tottenham sia disposto a far a meno di Paratici, stando a quanto riporta il The Athletic, avrebbe dato il via libera ma ad una condizione: concludere le operazioni di mercato in entrata ed in uscita per gli Spurs prima di tornare in Italia con destinazione Viola Park.

Fiorentina-Paratici: una data strategica

La data di arrivo del ds piacentino non è affatto casuale, infatti, il 2 febbraio è la data che segnerà la conclusione del calciomercato invernale e ad ora sembra essere anche la data da segnare in rosso per la società viola, che non aspetta altro che inizare un nuovo ciclo più fortunato di quello vissuto fino a questo momento. Nonostante non sia ancora arrivato a Firenze, Paratici ha già aiutato il suo futuro club con alcuni colpi di mercato, come l'arrivo di Salomon e quello di Brescianini, che nell'ultima sfida in casa contro il Milan hanno aiutato la squadra a raggiungere un solido pareggio, sfiorando nei minuti finali la vittoria, proprio con il neo-arrivato Brescianini. Dunque a Paratici spetterà un ruolo fondamentale, quello di responsabile dell'area sportiva per provare a salvare la Fiorentina da un destino incerto, ma al momento deve onorare il contratto in atto con la squadra londinese prima di poter tornare in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Comuzzo illude la FiorentinaLa Fiorentina ha il sì di Baldanzi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS