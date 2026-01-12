Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo
Fabio Paratici ex ds di Juventus e Sampdoria è ormai promesso sposo alla Fiorentina di Rocco Commisso, che dopo una prima metà di campionato disastrosa vuole dare al suo allenatore nuovi elementi per ribaltare la classifica. Nonostante il Tottenham sia disposto a far a meno di Paratici, stando a quanto riporta il The Athletic, avrebbe dato il via libera ma ad una condizione: concludere le operazioni di mercato in entrata ed in uscita per gli Spurs prima di tornare in Italia con destinazione Viola Park.
Fiorentina-Paratici: una data strategica
La data di arrivo del ds piacentino non è affatto casuale, infatti, il 2 febbraio è la data che segnerà la conclusione del calciomercato invernale e ad ora sembra essere anche la data da segnare in rosso per la società viola, che non aspetta altro che inizare un nuovo ciclo più fortunato di quello vissuto fino a questo momento. Nonostante non sia ancora arrivato a Firenze, Paratici ha già aiutato il suo futuro club con alcuni colpi di mercato, come l'arrivo di Salomon e quello di Brescianini, che nell'ultima sfida in casa contro il Milan hanno aiutato la squadra a raggiungere un solido pareggio, sfiorando nei minuti finali la vittoria, proprio con il neo-arrivato Brescianini. Dunque a Paratici spetterà un ruolo fondamentale, quello di responsabile dell'area sportiva per provare a salvare la Fiorentina da un destino incerto, ma al momento deve onorare il contratto in atto con la squadra londinese prima di poter tornare in Italia.