Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo

Fabio Paratici ex ds di Juventus e Sampdoria è ormai promesso sposo alla Fiorentina di Rocco Commisso , che dopo una prima metà di campionato disastrosa vuole dare al suo allenatore nuovi elementi per ribaltare la classifica. Nonostante il Tottenham sia disposto a far a meno di Paratici, stando a quanto riporta il The Athletic, avrebbe dato il via libera ma ad una condizione: concludere le operazioni di mercato in entrata ed in uscita per gli Spurs prima di tornare in Italia con destinazione Viola Park.

Fiorentina-Paratici: una data strategica

La data di arrivo del ds piacentino non è affatto casuale, infatti, il 2 febbraio è la data che segnerà la conclusione del calciomercato invernale e ad ora sembra essere anche la data da segnare in rosso per la società viola, che non aspetta altro che inizare un nuovo ciclo più fortunato di quello vissuto fino a questo momento. Nonostante non sia ancora arrivato a Firenze, Paratici ha già aiutato il suo futuro club con alcuni colpi di mercato, come l'arrivo di Salomon e quello di Brescianini, che nell'ultima sfida in casa contro il Milan hanno aiutato la squadra a raggiungere un solido pareggio, sfiorando nei minuti finali la vittoria, proprio con il neo-arrivato Brescianini. Dunque a Paratici spetterà un ruolo fondamentale, quello di responsabile dell'area sportiva per provare a salvare la Fiorentina da un destino incerto, ma al momento deve onorare il contratto in atto con la squadra londinese prima di poter tornare in Italia.