Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: arrivata la decisione

FIRENZE - La morte di Rocco Commisso ha sconvolto tutto il mondo del calcio e, in particolare, il popolo viola, legato a una figura che negli anni ha rappresentato stabilità, ambizione e forte senso di appartenenza. La morte del presidente apre inevitabilmente anche interrogativi sul programma sportivo immediato della squadra. In particolare, ci si è chiesti se il match tra Bologna e Fiorentina, in calendario domani, domenica 18 gennaio alle ore 15, sarebbe stato rinviato. La risposta è arrivata nelle ore successive: la partita si giocherà regolarmente.