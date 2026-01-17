Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: arrivata la decisione

Il match è in programma domenica alle ore 15. I giocatori viola, nonostante la perdita del presidente Commisso, scenderanno in campo al Dall'Ara
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - La morte di Rocco Commisso ha sconvolto tutto il mondo del calcio e, in particolare, il popolo viola, legato a una figura che negli anni ha rappresentato stabilità, ambizione e forte senso di appartenenza. La morte del presidente apre inevitabilmente anche interrogativi sul programma sportivo immediato della squadra. In particolare, ci si è chiesti se il match tra Bologna e Fiorentina, in calendario domani, domenica 18 gennaio alle ore 15, sarebbe stato rinviato. La risposta è arrivata nelle ore successive: la partita si giocherà regolarmente.

Bologna-Fiorentina si gioca

Considerando i numerosi impegni delle due squadre, entrambe ancora coinvolte in tre competizioni, un eventuale recupero prima del mese di marzo sarebbe stato estremamente complicato da calendarizzare. Il campo, dunque, tornerà a parlare, in una giornata che sarà inevitabilmente segnata dal dolore e dal ricordo di un presidente che ha lasciato un segno profondo nella storia recente della Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

