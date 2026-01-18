Quando ci saranno i funerali di Rocco Commisso: orario e luogo dell'ultimo saluto al presidente della Fiorentina
I funerali di Rocco Commisso si terranno mercoledì 21 gennaio alle 13.30 a New York, nella St. Patrick’s Cathedral sulla Fifth Avenue. Nei due giorni precedenti, lunedì 19 e martedì 20 gennaio, sarà allestita la camera ardente presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, al numero 530 di High Mountain Road a Franklin Lakes, nel New Jersey, con orario di apertura dalle 16 alle 20.
Prevista anche una commemorazione a Firenze
Il patron di Mediacom e della Fiorentina, scomparso nella notte del 17 gennaio all’età di 76 anni, verrà poi sepolto nella giornata di mercoledì al Maryrest Cemetery & Mausoleum, in Darlington Avenue a Mahwah, sempre nel New Jersey. È inoltre prevista una celebrazione commemorativa a Firenze, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cui data verrà comunicata successivamente.