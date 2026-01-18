Il ricordo da brividi a Commisso: lo sguardo perso nel vuoto di Italiano, il gesto verso Dodo e la decisione di Dzeko e Kean

Dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso , la Fiorentina ha ufficialmente annunciato di non aver chiesto il rinvio degli impegni in programma nel week-end, partita contro il Bologna compresa, che si sta giocando regolarmente al Dall'Ara . Un'occasione speciale per ricordare il numero uno del club , come era già avvenuto ieri al Viola Park, prima, durante e dopo la sfida di Serie A Femminile tra Fiorentina e Genoa. A Bologna però si sono consumate tante storie nelle storie che non possono passare inosservate.

Il minuto di silenzio per Commisso a Bologna

Italiano, un ex, durante il minuto di silenzio aveva uno sguardo perso nel vuoto. Era distrutto. Tanto che poco prima aveva abbracciato con affetto Dodo, quasi a consolarlo. Di più. Dzeko e Kean sono voluti venire uguale a Bologna anche se erano infortunati. Il motivo? Sono voluti restare vicini alla squadra in questo momento di profondo dolore. I campioni, del resto, si misurano anche attraverso questi gesti.