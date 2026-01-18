Il ricordo da brividi a Commisso: lo sguardo perso nel vuoto di Italiano, il gesto verso Dodo e la decisione di Dzeko e Kean
Dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina ha ufficialmente annunciato di non aver chiesto il rinvio degli impegni in programma nel week-end, partita contro il Bologna compresa, che si sta giocando regolarmente al Dall'Ara. Un'occasione speciale per ricordare il numero uno del club, come era già avvenuto ieri al Viola Park, prima, durante e dopo la sfida di Serie A Femminile tra Fiorentina e Genoa. A Bologna però si sono consumate tante storie nelle storie che non possono passare inosservate.
Il minuto di silenzio per Commisso a Bologna
Italiano, un ex, durante il minuto di silenzio aveva uno sguardo perso nel vuoto. Era distrutto. Tanto che poco prima aveva abbracciato con affetto Dodo, quasi a consolarlo. Di più. Dzeko e Kean sono voluti venire uguale a Bologna anche se erano infortunati. Il motivo? Sono voluti restare vicini alla squadra in questo momento di profondo dolore. I campioni, del resto, si misurano anche attraverso questi gesti.