domenica 18 gennaio 2026
Il ricordo da brividi a Commisso: lo sguardo perso nel vuoto di Italiano, il gesto verso Dodo e la decisione di Dzeko e Kean

In campo e non solo va in scena il ricordo del presidente della Fiorentina: tutti i dettagli
2 min
Dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina ha ufficialmente annunciato di non aver chiesto il rinvio degli impegni in programma nel week-end, partita contro il Bologna compresa, che si sta giocando regolarmente al Dall'AraUn'occasione speciale per ricordare il numero uno del club, come era già avvenuto ieri al Viola Park, prima, durante e dopo la sfida di Serie A Femminile tra Fiorentina e Genoa. A Bologna però si sono consumate tante storie nelle storie che non possono passare inosservate. 

 

 

Il minuto di silenzio per Commisso a Bologna   

Italiano, un ex, durante il minuto di silenzio aveva uno sguardo perso nel vuoto. Era distrutto. Tanto che poco prima aveva abbracciato con affetto Dodo, quasi a consolarlo. Di più. Dzeko e Kean sono voluti venire uguale a Bologna anche se erano infortunati. Il motivo? Sono voluti restare vicini alla squadra in questo momento di profondo dolore. I campioni, del resto, si misurano anche attraverso questi gesti. 

 

 

 

 

Tutte le news di Fiorentina

Da non perdere

