Commisso, Italiano si emoziona: "Persona unica". Vanoli: "Ho detto ai ragazzi..."

Vanoli su Commisso: "Ci ha lasciato grandi valori"

In diretta su Dazn, Vanoli è apparso visibilmente emozionato: "Abbiamo regalato una gioia in un momento particolare, abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo. Faccio le mie condoglianze alla famiglia, siamo vicini al loro dolore. Ho detto ai ragazzi che quello potevamo fare era mettere in campo quello che Commisso ci ha lasciato: i valori, il sacrificio, l'unione, la famiglia. Non l'ho conosciuto di persona, ma quando l'ho sentito al telefono mi ha sempre trasferito questo messaggio di unione e valori, mi rispecchia molto. Ho detto ai ragazzi che dovevamo fare una partita degna di quello che lui ha lasciato. Per lui e per la sua famiglia".

Italiano su Commisso: "Un uomo d'altri tempi"

Non meno toccanti le parole di Italiano: "Il ricordo di Commisso? Brividi. Persona fantastica, unica, umile. Era gentile e buono con tutti, ti faceva stare bene tutti. Ti abbracciava da papà. Non ti faceva mai mancare niente. Sono rimasto impressionato della sua passione per il calcio, dalla sua capacità di dimostrare affetto. Un abbraccio a tutta la sua famiglia. Perdiamo un grande uomo e un grande uomo di sport. D'altri tempi. Non c'era una volta che arrivava da New York che non avesse accanto sua moglie. Erano inseparabili. Persone alla mano, con tutto quello che hanno fatto... Mia mamma si chiama Caterina, scherzavamo con Catherine quando arrivava rispetto al fatto che si chiamavano allo stesso modo. Un abbraccio grandissima a lei. Le ho scritto un messaggio perché non sapevo davvero cosa dirle".