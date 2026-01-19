Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
I funerali di Commisso a New York: data, orario e chi ci sarà della Fiorentina

L'ultimo saluto al presidente viola verrà dato negli Stati Uniti, ma anche in Italia ci sarà una messa in suo onore
2 min
TagsCommissoFiorentina
Lunedì 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito della città, presiederà nella cattedrale di Santa Maria del Fiore la messa in suffragio di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina deceduto lo scorso 16 gennaio. I funerali, però, si svolgeranno il 21 gennaio a New York nella chiesa di St.Patrick alle ore 10.00 (le 16.00 in Italia). Saranno due momenti speciali dedicati totalmente alla memoria di Commisso. In particolare, la messa in Italia, come fatto sapere dalla famiglia e dalla Fiorentina, "sarà l'occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze".

Dove vedere i funerali di Commisso e chi ci sarà

La Fiorentina ha reso noto anche che i funerali di Commisso "potranno essere seguiti anche attraverso due link messi a disposizione dalla St. Patrick's Cathedral" Per il club viola a New York sarà presente il dg Alessandro Ferrari. Parteciperanno anche l'ex direttore sportivo Daniele Pradè e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Tutte le news di Fiorentina

Funerali Commisso a New York, sarà possibile seguirli online: ecco comeCommisso, Italiano si emoziona

