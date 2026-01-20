Gosens: "Volevo andare al funerale di mia nonna, Pioli ha detto no. Ho giocato e mi sono infortunato"

Wie geht’s? Come stai? È la prima domanda che Robin Gosens rivolge agli ospiti del suo omonimo podcast, in cui affronta le problematiche legate alla salute mentale nello sport. Nel corso della puntata con Per Mertesacker, è stato lui a confidarsi su un periodo negativo da poco passato: «Da giocatore di riferimento ti ritrovi sempre in parte responsabile della situazione difficile, e mi sono posto molte domande sul perché non riuscissi a esprimere il mio livello abituale. La testa era già abbastanza sotto pressione». È il 29 ottobre scorso: la Fiorentina, allora allenata da Stefano Pioli, è ultima in classifica. Quella sera alle 20.45 l'attende la corazzata Inter a San Siro. Lo stesso giorno in Germania si celebra il funerale della nonna di Gosens, da poco scomparsa. Robin però non può essere presente: «Alle 16 mi sono collegato al funerale via FaceTime. Volevo assolutamente esserci: era morta poco prima, ma non potevo andare perché dovevamo giocare. L’allenatore non mi aveva concesso il permesso, ma volevo almeno avere questo ricordo della cerimonia, così che, se mio padre ne avesse parlato in futuro, avrei saputo cosa era successo».