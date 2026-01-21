Fiorentina, Fabbian è ufficiale: scelto il numero di maglia

Fiorentina, ecco Fabbian: pronto per il Cagliari

Il giovane centrocampista ha già svolto il primo allenamento in gruppo agli ordini dello staff tecnico e ha scelto di indossare la maglia numero 80, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura in viola. Sarà già disponibile per la sfida in casa a Firenze contro il Cagliari in programma sabato alle ore 18. Fabbian rappresenta il quarto acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato, dopo gli arrivi di Manor Solomon dal Tottenham, Marco Brescianini dall’Atalanta e Jack Harrison dal Leeds United.