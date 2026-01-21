Corriere dello Sport.it
Fiorentina, Fabbian è ufficiale: scelto il numero di maglia

Il centrocampista arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto: già svolto il primo allenamento
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina mette a segno il suo quarto colpo di mercato. Il club viola ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Giovanni Fabbian dal Bologna, rinforzando ulteriormente il reparto di centrocampo in vista della nuova stagione.Classe 2003, Fabbian approda a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate alla conquista della salvezza. Il costo complessivo dell’operazione, bonus inclusi, si aggira intorno ai 14 milioni di euro, a conferma dell’investimento importante da parte della società gigliata.

Fiorentina, ecco Fabbian: pronto per il Cagliari

Il giovane centrocampista ha già svolto il primo allenamento in gruppo agli ordini dello staff tecnico e ha scelto di indossare la maglia numero 80, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura in viola. Sarà già disponibile per la sfida in casa a Firenze contro il Cagliari in programma sabato alle ore 18. Fabbian rappresenta il quarto acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato, dopo gli arrivi di Manor Solomon dal Tottenham, Marco Brescianini dall’Atalanta e Jack Harrison dal Leeds United.

 

 

Tutte le news di Fiorentina

