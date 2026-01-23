Fiorentina, il sistema e le rivoluzioni

Due rivoluzioni, anzi, due controrivoluzioni nel giro di dodici mesi, da un gennaio all’altro, dalle ali ai centrocampisti e dai centrocampisti alle ali. È quanto sta capitando nella Fiorentina, spesso insoddisfatta e oggi assai insoddisfacente, del suo percorso. Un anno fa, alla ventunesima giornata, la squadra era sesta in classifica con 33 punti, ma nonostante i buoni risultati si vedeva che in campo qualcosa non funzionava. La scelta iniziale del club e di Palladino <