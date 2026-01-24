Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Rabbia Vanoli, la dura strigliata alla Fiorentina: "Dobbiamo essere incazz.. Che ci serva da lezione!"

Il tecnico gigliato furioso con i suoi per la sconfitta con il Cagliari: "Non possiamo prendere quei gol, ancora non abbiamo capito"
1 min
TagsvanoliFiorentinaCagliari
Non ci sta Vanoli. Il tecnico della Fiorentina è ancora carico di adrenalina quando si presenta ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta con il Cagliari.

 

 

"Che ci serva da lezione"

"Dobbiamo essere incazzati ed arrabbiati. Dobbiamo ancora capire come si giocano queste partite. Il primo tempo abbiamo buttato via la partita, troppo lenti e passivi. È una lezione che dobbiamo saper assorbire e capire, rimboccarci le maniche e ripartire. Strada per migliorare mentalmente ce n'è da fare. Non possiamo prendere gol come quelli di stasera, dobbiamo essere tutti più cattivi nel difendere, la partita come abbiamo sempre fatto ultimamente l'abbiamo condotta, ma devi evitare di complicarti la vita subendo reti del genere. Ci dispiace non aver onorato il ricordo di Commisso, ma soprattutto per non esserci confermati dopo Bologna. È stato un passo indietro che non ci voleva dopo esserci agganciati al treno salvezza, che ci serva d'insegnamento".

 

