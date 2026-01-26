Fiorentina, dagli errori a Brescianini

Come nel gioco dell’oca, la Fiorentina è entrata nella casella 58, quella del “torna al via”. Vittoria di lotta contro la Cremonese, pareggio all’Olimpico contro la Lazio, pareggio in casa contro il Milan, vittoria di gioco a Bologna. Quindi l’incubo sta per finire, si pensa. E invece, ecco la sconfitta al Franchi contro il Cagliari. La terza sconfitta in casa negli scontri diretti col Lecce (esonero di Pioli), col Verona e o