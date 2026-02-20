Fiorentina, una svolta: ora o mai più

Un colpaccio viola: il massimo risultato (un ottimo risultato) con il minimo sforzo. Con i giovani e le riserve, ma anche con pieno merito, la Fiorentina è passata in Polonia e ha quasi chiuso la qualificazione agli ottavi di Conference. Il gol decisivo, quello che ha piegato la partita, ha una storia che vale la pena raccontare, una storia di riscatto che fa onore a un giocatore che aveva perso tutto, la fascia di capitano