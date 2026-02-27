Dzeko e la frecciata a Vanoli, la risposta piccata in conferenza: "Diventerà un bravo allenatore..."
Edin Dzeko sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia dello Schalke 04. L'ex attaccante della Fiorentina ha iniziato alla grande la sua nuova esperienza nella seconda divisione tedesca, dove si è trasferito durante la sessione invernale di calciomercato: quattro gol e tre assist per il bosniaco nelle cinque partite che ha giocato con lo Schalke. Nonostante il buon periodo in campo, anche con il primo posto in campionato, Dzeko non smette di raccontare e mandare frecciate per il suo addio burrascoso dalla Fiorentina. La risposta di Vanoli stavolta non si è fatta attendere.
Vanoli e la risposta piccataa Dzeko: cosa ha detto dopo Fiorentina-Jagiellonia
All'allenatore dei viola, dopo la partita casalinga contro lo Jagiellonia, viene chiesto se avesse letto le ultime dichiarazioni di Dzeko: "No non l'ho lette, ha detto talmente tante cose che sinceramente... Faccio fatica anche a sentire i miei figli ultimamente. Ti dico la verità, se devo stare a sentire a Dzeko...". Poi il giornalista gli spiega che Dzeko ha detto che ha deciso di andare via dalla Fiorentina quando a Parma dieci minuti dalla fine Kouadio al posto di Comuzzo invece dell'attaccante che si stava scaldando. Vanoli risponde ironicamente: "Diventerà un bravo allenatore", chiudendo subito il discorso con una battuta ironica..