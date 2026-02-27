Dzeko e la frecciata a Vanoli, la risposta piccata in conferenza: "Diventerà un bravo allenatore..."

Edin Dzeko sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia dello Schalke 04. L'ex attaccante della Fiorentina ha iniziato alla grande la sua nuova esperienza nella seconda divisione tedesca, dove si è trasferito durante la sessione invernale di calciomercato: quattro gol e tre assist per il bosniaco nelle cinque partite che ha giocato con lo Schalke. Nonostante il buon periodo in campo, anche con il primo posto in campionato, Dzeko non smette di raccontare e mandare frecciate per il suo addio burrascoso dalla Fiorentina. La risposta di Vanoli stavolta non si è fatta attendere.