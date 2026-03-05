De Gea salta l'allenamento della Fiorentina: il compleanno della figlia e il permesso, come stanno le cose

FIRENZE - C'è un assente nel mercoledì del Viola Park: David De Gea non ha infatti preso parte alla seduta di ieri pomeriggio per motivi familiari, con tanto di permesso della società. Il capitano viola, finito anche lui nell'occhio del ciclone dopo i recenti errori contro Jagiellonia e Udinese, dovrebbe rientrare in gruppo nelle prossime ore. Quella di ieri è stata una giornata speciale per lo spagnolo, che ha festeggiato il compleanno della figlia Yanay, che ieri ha compiuto cinque anni e a cui lo stesso portiere ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram.