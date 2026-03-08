I fischi del Franchi, il caso che non esiste con la curva: Vanoli senza filtri dopo il pari della Fiorentina

È finita tra i fischi assordanti del Franchi e i cori di protesta della Curva Fiesole la sfida tra Fiorentina e Parma, conclusasi sullo 0-0 dopo oltre 90 minuti di poco calcio e zero emozioni. La sconfitta della Cremonese a Lecce aveva regalato ai viola un'importante chance di staccarsi dalla zona retrocessione, ma la prestazione in campo è stata deludente e la frustrazione dei tifosi tangibile. Il tecnico dei toscani Paolo Vanoli però ha un'altra lettura del risultato e soprattutto spegne sul nascere una possibile polemica a livello ambientale.