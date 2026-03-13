Lacrime alla fine di Fiorentina-Rakow: l'emozionante esordio del classe 2006 Braschi

Chi è Braschi, talento cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina

Braschi è uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina. Nato a Firenze, ha iniziato proprio nel club viola il suo percorso calcistico, scalando tutte le categorie fino ad arrivare alla Primavera. In questa stagione il giovane centravanti sta vivendo un’annata molto positiva: in campionato ha già realizzato 15 gol e fornito 3 assist in 24 partite, numeri che testimoniano il suo peso nell’attacco della squadra giovanile. Fisicamente imponente con i suoi 190 centimetri, Braschi è il prototitpo di un attaccante moderno e completo.