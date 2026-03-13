Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
Lacrime alla fine di Fiorentina-Rakow: l'emozionante esordio del classe 2006 Braschi

L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile viole, non ha trattenuto le emozioni al triplice fischio dopo il debutto contro il Rakow
Serata indimenticabile per il giovane attaccante della Fiorentina. Nel finale della sfida di Conference League contro il Rakow, l’allenatore Paolo Vanoli ha deciso di puntare sul talento di Riccardo Braschi, giovane centravanti della Primavera viola. Un esordio assoluto tra i professionisti arrivato in una serata delicata, con il risultato sull’1-1 negli ottavi di finale d’andata. Per il classe 2006, fiorentino e tifoso della Viola fin da bambino, l’emozione è stata fortissima: al triplice fischio è scoppiato in lacrime, circondato dall’affetto dei compagni e dello staff tecnico. Una scena che ha raccontato perfettamente il valore di un momento atteso per anni.

Fiorentina, l’esordio tra i grandi in una notte europea per Braschi

Quando la partita si avvicinava alla conclusione e il risultato era ancora in equilibrio, Vanoli ha scelto di dare fiducia a Braschi, lanciandolo nella mischia negli ultimi minuti del match disputato al Franchi. Per il giovane attaccante si è trattato del primo ingresso ufficiale con la prima squadra. Al termine della gara l’emozione ha preso il sopravvento: il ragazzo si è lasciato andare alle lacrime di gioia mentre lo stadio celebrava il successo last-minute della squadra.

Chi è Braschi, talento cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina

Braschi è uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina. Nato a Firenze, ha iniziato proprio nel club viola il suo percorso calcistico, scalando tutte le categorie fino ad arrivare alla Primavera. In questa stagione il giovane centravanti sta vivendo un’annata molto positiva: in campionato ha già realizzato 15 gol e fornito 3 assist in 24 partite, numeri che testimoniano il suo peso nell’attacco della squadra giovanile. Fisicamente imponente con i suoi 190 centimetri, Braschi è il prototitpo di un attaccante moderno e completo.

Le parole di Vanoli su Braschi dopo la partita di Conference

Dopo la partita anche l’allenatore Vanoli ha voluto dedicare parole speciali al suo giovane attaccante, sottolineando il valore del momento vissuto dal ragazzo. Il tecnico ha infatti raccontato di aver apprezzato molto la sua emozione: "Lo festeggeremo in ritiro, sono un sentimentale e queste cose sono belle. Si è meritato tutto".

 

 

