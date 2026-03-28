Dodo si fa male in allenamento: Fiorentina in ansia. Le sue condizioni

Fiorentina, infortunio in allenamento per Dodo: le sue condizioni

L’esterno viola ha accusato un problema fisico mentre effettuava uno scatto, con il fastidio che sembrerebbe localizzato al flessore della coscia destra. L’intervento dello staff medico è stato immediato e il giocatore ha lasciato il campo zoppicando, facendo subito temere uno stop.

Esami strumentali nelle prossime ore

Nelle prossime ore, tra domenica 29 marzo e il giorno successivo, verranno effettuati gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. La sua presenza per la prossima gara di campionato contro l’Hellas Verona è quindi in dubbio, in attesa di aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni.

I numeri stagionali di Dodo con la Fiorentina

In questa stagione Dodo ha saltato pochissime partite per un problema alla coscia, per il resto è sempre stato a disposizione della Fiorentina, collezionando, tra tutte le competizioni, 39 presenze, 2 gol e 3 assist.