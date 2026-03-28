Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dodo si fa male in allenamento: Fiorentina in ansia. Le sue condizioni

L'esterno brasiliano si è fermato durante la seduta a porte aperte sotto gli occhi de tifosi: ecco come sta
2 min
TagsDodòFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Dodo, fermatosi durante una seduta di allenamento a porte aperte.

Fiorentina, infortunio in allenamento per Dodo: le sue condizioni

L’esterno viola ha accusato un problema fisico mentre effettuava uno scatto, con il fastidio che sembrerebbe localizzato al flessore della coscia destra. L’intervento dello staff medico è stato immediato e il giocatore ha lasciato il campo zoppicando, facendo subito temere uno stop.

Esami strumentali nelle prossime ore

Nelle prossime ore, tra domenica 29 marzo e il giorno successivo, verranno effettuati gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. La sua presenza per la prossima gara di campionato contro l’Hellas Verona è quindi in dubbio, in attesa di aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni.

I numeri stagionali di Dodo con la Fiorentina

In questa stagione Dodo ha saltato pochissime partite per un problema alla coscia, per il resto è sempre stato a disposizione della Fiorentina, collezionando, tra tutte le competizioni, 39 presenze, 2 gol e 3 assist.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Serie A, il calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS