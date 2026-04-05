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lunedì 6 aprile 2026
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De Gea e Fagioli, compagni di viaggio

Leggi il commento sui due trascinatori della Fiorentina nella difficile trasferta di Verona
Alberto Polverosi
1 min
TagsDe GeafagioliFiorentina
Fiorentina

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Tutte le notizie sulla squadra

A volte basta poco per vincere una partita. Alla Fiorentina sono bastati due giocatori, David De Gea e Nicolò Fagioli. Di tutti gli altri sarebbe opportuno non parlarne, visto il poco, il quasi niente che hanno dato alla squadra per conquistare la terza vittoria nelle ultime quattro trasferte. Fuori casa meglio che al Franchi, è un dato da farci un ragionamento sopra, anche perché aggiungendo pure la

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