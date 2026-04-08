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Kean alza bandiera bianca: Fiorentina a Londra senza il suo bomber

L'attaccante ha provato a stringere i denti, ma dopo la rifinitura il club ha optato per lasciarlo a casa a curarsi: salterà la sfida di Conference con il Crystal Palace
2 min
TagsFiorentinaKeanCrystal Palace
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Brutta notizia per la Fiorentina poco prima di imbarcarsi alla volta di Londra, dove giovedì è attesa dalla prima sfida dei quarti di finale di Conference League con il Crystal Palace: alla trasferta europea non prenderà parte Moise Kean, che verrà lasciato a Firenze in via cutelativa.

 

 

Lo stop dopo la rifinitura

L'attaccante viola pareva in grado di recuperare dal fastidioso problema alla tibia che si sta portando dietro, aveva stretto i denti e partecipato alla rifinitura, seppur non in gruppo, convinto di poter tornare a disposizione di Vanoli. Al termine dell'allenamento, però, è arrivata la decisione di non aggregarlo al resto della squadra e di concedergli la possibilità di continuare a curarsi. Una mossa cautelativa, sia in vista del ritorno con gli inglesi, che del rush finale in campionato, con una salvezza che sembra più vicina dopo il successo di Verona, ma che va ancora certificata.

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