Kean alza bandiera bianca: Fiorentina a Londra senza il suo bomber

Lo stop dopo la rifinitura

L'attaccante viola pareva in grado di recuperare dal fastidioso problema alla tibia che si sta portando dietro, aveva stretto i denti e partecipato alla rifinitura, seppur non in gruppo, convinto di poter tornare a disposizione di Vanoli. Al termine dell'allenamento, però, è arrivata la decisione di non aggregarlo al resto della squadra e di concedergli la possibilità di continuare a curarsi. Una mossa cautelativa, sia in vista del ritorno con gli inglesi, che del rush finale in campionato, con una salvezza che sembra più vicina dopo il successo di Verona, ma che va ancora certificata.