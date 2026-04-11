Fiorentina, Vanoli non ce la fa più e sbotta con la squadra: il discorso di fuoco 

In panchina urla, gesticola, richiama, non di rado si mette le mani sul volto se una cosa è fatta male, però poi alla fine da buon capogruppo si piazza davanti ai suoi col petto in fuori, braccia distese, e li difende sempre e comunque: stavolta no. Stavolta perfino Paolo Vanoli ha perso la pazienza con la squadra, puntando il dito su quello che è il clamoroso e conclamato difetto di questa Fiorentina: la fragilità mentale. Caratteristica costante in negativo di tutta la stagione che giovedì a Londra è costata la molto probabile eliminazione dalla Conference League: ed è sbottato, perché il problema non è solo quello di aver interrotto il cammino in Europa ai quarti, salvo impresa da una parte e tracollo dall’altra. Prima ovviamente nello spogliatoio, per rimarcarlo come si conviene a chi ha la responsabilità di un gruppo con il compito/dovere di ricercare sempre la miglior cosa possibile nell’interesse comune, poi di fronte a microfoni e computer nella sala stampa del Selhurst Park . La colpa della Fiorentina è stata quella di aver subìto il 3-0 (e “quasi” il 4-0) in quel modo e in quei minuti finali. Colpa non accettabile al 9 aprile.

Fiorentina, questione di testa

«La mia unica arrabbiatura - ha dichiarato Vanoli nell’analisi della sconfitta contro il Crystal Palace - è stata nel finale, che non mi è piaciuto per nulla: abbiamo preso il terzo gol e potevamo prendere anche il quarto, non puoi permetterti di buttare una qualificazione. È assurdo e dobbiamo fare meglio». Detto che si tratta del solito, famigerato clic mentale che l’allenatore varesino è riuscito a far scattare nella testa dei suoi calciatori, altrimenti non sarebbe stato possibile per la Fiorentina mettere insieme 23 dei 32 punti a disposizione in campionato dall’inizio di questo 2026, ormai è tardi per sperare di trasformare la fragilità in solidità, ma Vanoli nella fattispecie si è arrabbiato per la Conference League pensando al campionato, seppur guardandosi bene dall’aumentare ancora la pressione sull’unico obiettivo che conta e da non fallire. Tipo parlare a nuora perché suocera intenda.

Fiorentina, salvezza a tutti i costi

E allora stavolta ha perso la pazienza e gliel’ha detto bello deciso alla squadra: così non va. Ci sono 6-7 punti da conquistare, che sono molti di più di quelli che i numeri rappresentano, e non bisogna commettere il solito errore. Bisogna stare dentro la partita fino all’ultimo secondo dell’minuto di recupero, perché troppi punti ha perso la Fiorentina mollando prima del dovuto e adesso non se lo può permettere. C’è in ballo la salvezza: che è molto di più che rimanere in Serie A.