Rugani vede il riscatto della Fiorentina: quante gare mancano all’accordo con la Juve

FIRENZE - Entro la fine di maggio sapremo con certezza se Daniele Rugani rimarrà o meno alla Fiorentina . C’è una condizione, nell’accordo stipulato con la Juventus, secondo cui al raggiungimento delle cinque presenze in maglia viola (tutte da almeno quarantacinque minuti) si attiverà automaticamente l’obbligo di riscatto del difensore . Nel caso, Paratici e Goretti dovranno versare nelle casse della Vecchia Signora una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Se poi dal Viola Park riterranno utile la permanenza del classe 1994 a prescindere, potranno comunque far valere il diritto di riscatto. Per la verità sembrano tutti scenari improbabili, perché la sensazione crescente è che Rugani non abbia mai convinto appieno la Fiorentina , e che alla fine farà ritorno nella Torino bianconera.

Il riscatto di Rugani non è scontato: Vanoli gli ha preferito sempre altri difensori

Basti pensare che fino a questo momento l’ex Ajax ha totalizzato solo due delle cinque presenze che ne certificherebbero la permanenza. Il giocatore è sceso in campo quattro volte con la casacca della Fiorentina, due delle quali per meno di quarantacinque minuti e quindi inutili all’attivazione del riscatto.

Rugani avrà altre cinque possibilità di avvicinarsi al traguardo: contro Sassuolo, Roma, Genoa, Juventus e Atalanta. Tuttavia non è affatto scontato che racimoli un minutaggio sufficiente. Paolo Vanoli gli ha preferito il più delle volte i vari Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Se poi arriverà il riscatto, partirà un contratto fino al giugno del 2028.